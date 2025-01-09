أعراضه تشبه البرد وكورونا.. تفشى فيروس HMPV بعدد من دول العالم

كتبت أمل علام

قالت مجلة Newsweek، إنه مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) في دول في شرق آسيا، بدأت دول أخرى في الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس.

HMPV هو فيروس يسبب أعراضًا مشابهة لأعراض البرد أو الإنفلونزا أو كورونا، وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، ومن المعروف أنه ينتشر جنبًا إلى جنب مع مواسم الإنفلونزا الشتوية.

في حين لم تذكر الهيئات الصحية الرسمية في الصين وجود تفشي لفيروس HMPV هناك، فقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة وفقًا للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

تشير إحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين إلى أن الأمراض المتعددة الشبيهة بالإنفلونزا آخذة في الارتفاع - كما هو متوقع خلال الأشهر الباردة – بالإضافة إلى الإنفلونزا، بنسبة 30.2% من اختبارات أمراض الجهاز التنفسي الإيجابية، وفيروسات الجهاز التنفسي البشرية في المرتبة الثانية بنسبة 6.2%.

وأكد مؤتمر صحفي عقده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، منها في الصين أيضًا أن حالات الإصابة بفيروس HMPV ارتفعت بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وخاصة في المقاطعات الشمالية.

وقد أبلغت هونج كونج، أيضًا عن حالات إصابة بفيروس HMPV ولكن بمستويات منخفضة، أقل من تلك الفترة من العام الماضي.

HMPV في الهند

وفي ضوء هذه الأنباء، بدأت بعض البلدان الأخرى في مراقبة حالات الإصابة بفيروس HMPV، بما في ذلك الهند.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن 3 أطفال ثبتت إصابتهم بفيروس HMPV، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، وطفل يبلغ من العمر 8 أشهر، وطفل آخر.

وقال مسؤولون صحيون في الهند إن الحالات لا ترتبط بالتفشي في الصين ولا تشير إلى تفشي أوسع في الهند.

HMPV فى ماليزيا

وذكرت التقارير أن ماليزيا شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس HMPV، حيث ذكرت العديد من المنافذ أن البلاد شهدت 327 حالة في عام 2024، أي بنسبة 45 % أكثر من العام السابق.

فيروس HMPV يشبه نزلات البرد الشائعة، كما يقول الخبراء، ولكن وزارة الصحة الماليزية لم تعلن عن هذا الرقم، ولم يذكر بيان صدر مؤخرا شيئا عن فيروس الجهاز التنفسي البشري على وجه التحديد، بل ذكر فقط أن الوكالة تراقب مسببات الأمراض المسؤولة عن التهابات الجهاز التنفسي مثل كورونا والإنفلونزا.

HMPV في كازاخستان

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية كازاخستان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس الجهاز التنفسي البشري في إطار الارتفاع الموسمي المتوقع لأمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك الأنفلونزا.

وأفادت لجنة الرقابة الصحية والوبائية بتسجيل 30 حالة إصابة بفيروسات الجهاز التنفسي البشري خلال موسم الإنفلونزا الحالي، وهو عدد أقل من حالات الإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) والفيروس الغدي وفيروس كورونا.

HMPV في بلدان أخرى

في بلدان أخرى، قد يكون فيروس HMPV منتشرًا، ومن المعروف أن الفيروس يسبب الأمراض خلال الأشهر الباردة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث يميل إلى الذروة خلال الشتاء والربيع.



تشمل الأعراض السعال والحمى واحتقان الأنف أو سيلانه وضيق التنفس، وقد تتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، حيث تصبح مجاري الهواء في الرئة أو الرئتين ملتهبة.