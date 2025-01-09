أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 9-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الخميس 9- 1- 2025، فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 8.5 جنيه .- البصل الأحمر 13.5 جنيه.- البصل الأبيض 17.5 جنيه.‏‎‏‎‏‎- البطاطس 11 جنيها‏‎‏‎‏‎- الجزر 12 جنيها- بطاطا 12.5 جنيه- الخيار بـ 22 جنيها‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.- الكوسة بـ 20 جنيها.‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18جنيها.‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .- الليمون بـ 50 جنيها .- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.- البسلة 30 جنيها.الموز البلدي بـ 26 جنيها.الرمان 40 جنيهاالفراولة 45جنيها.البرتقال 17 جنيها.الجوافة 30 جنيها.