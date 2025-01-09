أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 9-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الخميس 9- 1- 2025، فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
- الطماطم 8.5 جنيه .
- البصل الأحمر 13.5 جنيه.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
- البطاطس 11 جنيها
- الجزر 12 جنيها
- بطاطا 12.5 جنيه
- الخيار بـ 22 جنيها
- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
-الباذنجان العروس 18جنيها.
- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .
- الليمون بـ 50 جنيها .
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 45جنيها.
البرتقال 17 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.