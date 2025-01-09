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أسعار البصل اليوم الخميس 9-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

الخميس، 09 يناير 2025 01:37 م
أسعار البصل اليوم الخميس 9-1-2025 فى منافذ وزارة التموين الخضراوات
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البصل، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس 9-1-2025، البصل الأحمر بسعر 13.5 جنيها والبصل الأبيض بسعر 17.5 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وحرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب اخر حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنجازات ملموسة خلال عام 2024 فى العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك تعزيز المخزون الاستراتيجيى من مختلف السلع الغذائية، حيث نجح الوزير في زيادة مخزون السكر التموينى إلى أكثر من 12 شهرا بعدما كانت الأسواق تشهد نقص في السلعة ، وزيت الطعام لأول مره يقفز إلى أكثر من 7 أشهر.







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التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الخضراوات اليوم

أسعار البصل الأبيض

اليوم أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

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سعر البصل الأحمر



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