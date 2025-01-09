أستاذ قانون دولي: لبنان في حاجة إلى حكومة تكنوقراط تدعمها الكتل السياسية

محمد شرقاوى

صرّح الدكتور أنطوان أسعد، أستاذ القانون الدولي، بأن لبنان بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في ظل التجارب السابقة التي عانى فيها من صعوبة تأليف الحكومات نتيجة اعتراض الكتل النيابية وسعيها لتوزيع المناصب الوزارية بما يخدم مصالحها.

وأكد أن حكومة التكنوقراط، المدعومة من الكتل السياسية ولكن الخالية من المصالح الحزبية، هي الوحيدة القادرة على تجاوز الحسابات الضيقة والعمل لتحقيق المصلحة الوطنية الشاملة ومعالجة القضايا الكبرى.

وشدد في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أهمية أن تعمل قيادة الجيش اللبناني جنبًا إلى جنب مع الرئيس جوزيف عون على وضع استراتيجية دفاعية شاملة تعتمد على القوى الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية، لتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قرار السلاح والدفاع.



وتابع، أن من يرغب في المقاومة يجب أن يكون جزءًا من الجيش اللبناني، الذي يخضع لسلطة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كالقائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتًا، إلى أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة، وليس بيد أي فصيل لبناني منفرد.



https://www.youtube.com/watch?v=bj3AhsZgl3Q