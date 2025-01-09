أستاذ اقتصاد سياسى: تعهدات جوزيف عون للبنانين تعكس حجم تطلعهم للمستقبل

محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية يمثل بداية جديدة للبنان وصفحة تُطوى من تاريخ الأزمات، معبرًا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مضيفا: "مبارك للبنان وصول العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية".

وأوضح موسى، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشغور الرئاسي الذي استمر لفترة طويلة تسبب في انهيارات كبيرة في الدولة.

ولفت إلى أن الرئيس جوزيف عون تسلم بلداً يعاني من أزمات عميقة، ولفت إلى أن خطاب الرئيس عون كان شاملاً وواضحًا، حيث أكد على رفض المحسوبية والمافيات والمخدرات، مع التشديد على خضوع الجميع لسلطة القضاء والقانون.

وأشار موسى إلى أن ما قاله الرئيس عون يعكس تطلعات كل لبناني، حيث ركز على توحيد السلاح تحت سلطة الجيش وبسط سيطرته، إلى جانب الحديث عن إصلاحات اقتصادية كبيرة وتشكيلات قضائية ودبلوماسية ضرورية، مختتما، بأن تعهدات الرئيس الجديد تعبر عن حجم التطلعات الشعبية لمن يقود لبنان في هذه المرحلة المفصلية.