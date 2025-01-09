أستاذ أمراض صدرية يحذر من "الليمون والعسل" لعلاج الكحة.. فيديو

محمد شرقاوى

أكد الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب قصر العينى جامعة القاهرة، أن الكثير من الناس يلجأون إلى الأعشاب والخلطات الطبيعية مثل ورق الجوافة ولبان الدكر، والعسل بالليمون لتخفيف أعراض الكحة، ورغم أن هذه العلاجات شائعة، إلا أنه يجب أن نكون حذرين فى استخدامها.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب قصر العيني، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، أن الأعشاب قد تكون مفيدة في بعض الحالات، ولكننا لا نستطيع أن نوصي بها إلا بعد دراستها بشكل علمي وتأكد من فعاليتها.

وأضاف أنه على الرغم من أن لبان الدكر، مثلًا، يعتبر من العلاجات التقليدية التي يُقال إنها تهدئ الكحة، إلا أن هناك اختلافًا في الفعالية حسب طريقة التحضير والجرعة المستخدمة، محذرا من استخدام الأعشاب بشكل عشوائي دون معرفة الطريقة الصحيحة لها.

كما تحدث عن العسل بالليمون، مشيرًا إلى أنه لا يُنصح بتناوله أثناء الإصابة بالكحة، موضحا أن الليمون والحمضيات بشكل عام تزيد من تهيج الحنجرة وتفاقم الكحة، خاصة إذا كانت المواد حمضية أو مركزة، مثل تناول ملعقة عسل مركز مع الليمون وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تهيج الحلق بدلًا من التخفيف من الأعراض.

وأكد أنه من المهم ألا نتبع العلاجات التقليدية دون استشارة الطبيب، مشددًا على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية المعتمدة فقط لتجنب أي مضاعفات، وإذا كانت الكحة مزمنة أو شديدة، يجب استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أيمن سالم، أن فيروس "إتش إم بي في" الذي انتشر مؤخرًا في بعض الدول، يُعتبر فيروسًا جديدًا نسبيًا ظهر لأول مرة في بداية القرن الواحد والعشرين، لكن الإصابات به تعتبر خفيفة جدًا في الغالب، موضحا أن الإصابات بهذا الفيروس تظهر غالبًا على شكل أعراض مشابهة لنزلات البرد أو الإنفلونزا، مثل الرشح، الزكام، والصداع، مع بعض الأعراض الخفيفة مثل الكحة التي لا تستمر لفترة طويلة.

وتابع أن وزارة الصحة المصرية قد أعلنت رسميًا عن عدم تسجيل أي حالات إصابة بهذا الفيروس في مصر حتى الآن، مؤكدًا أن هناك مراكز متخصصة في الترصد الطبي مجهزة بشكل كامل لرصد أي حالات مشابهة، وذلك في جميع محافظات مصر بما في ذلك القاهرة.

وأشار إلى أن الوزارة، من خلال مراكزها، تقوم بمراقبة الأمراض التنفسية المعدية بشكل مستمر، وخاصة في ظل تزايد الإصابات بهذا الفيروس في بعض المناطق العالمية، مشددا على أنه رغم أن الفيروس قد يظهر في أماكن معينة، إلا أن الإصابات عادة ما تكون خفيفة، ولا تُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، مع تأكيده على أهمية استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض مشابهة، خاصة في حالات السعال أو الزكام المستمر.