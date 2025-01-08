وكيل تعليم سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية اجتماعا موسعاً مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير إدارة الأمن بديوان المديرية ورئيس لجنة الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بسوهاج ورئيس المطبعة السرية ورؤساء مراكز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة لمتابعة الاستعدادت النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام والمشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية لضمان سير امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ بكل سهوله وييسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب والتأكد على جاهزية جميع اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب.

من جانبه، وجه سليمان بخيت وكيل المديرية بضرورة التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لحل أى مشاكل تؤثر سلباً على الامتحانات مع المتابعة المستمرة ساعة بساعة مع خطوط سير السيارات المخصصة لنقل أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية.

وفى ذات السياق، شدد فاضل النحاس مدير عام التعليم العام والمشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية بحظر دخول الطلاب والمعلمين بأجهزة الهاتف المحمول إلى اللجان والتأكد من الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.