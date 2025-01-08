وزير خارجية النمسا يقبل برئاسة مؤقتة للحكومة رغم رفضه العمل تحت قيادة يمينى

كتبت: هناء أبو العز

اختار الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الأربعاء، وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج ليتولى منصب المستشار الفيدرالي المؤقت للبلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لقصر هوفبورج الرئاسي اليوم، إن وزير الخارجية أصبح مستشارًا مؤقتًا للمرة الثانية، وكان بالفعل قد رأس الحكومة من قبل لمدة 57 يومًا في عام 2021.

ويعد وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج أقدم أعضاء الحكومة النمساوية وتولى هذا المنصب بالفعل مرة واحدة سابقة، بعد استقالة المستشار الفيدرالي الاسبق سيباستيان كورتس في الفترة من 11 أكتوبر إلى 6 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن يحتفظ شالينبرج أيضا بمنصب وزير الخارجية، وسيترك المنصبين فور تشكيل الحكومة الجديدة والتي تجرى مفاوضات ائتلافية حاليا بشأنها بين حزبي الحرية والشعب .

وسبق أن رفض شالينبرج العمل تحت قيادة الزعيم اليميني هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية والمكلف حاليا بتشكيل الحكومة الجديدة.