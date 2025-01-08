اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية النمسا يقبل برئاسة مؤقتة للحكومة رغم رفضه العمل تحت قيادة يمينى

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:49 م
وزير خارجية النمسا يقبل برئاسة مؤقتة للحكومة رغم رفضه العمل تحت قيادة يمينى ألكسندر شالينبرج
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختار الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الأربعاء، وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج ليتولى منصب المستشار الفيدرالي المؤقت للبلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لقصر هوفبورج الرئاسي اليوم، إن وزير الخارجية أصبح مستشارًا مؤقتًا للمرة الثانية، وكان بالفعل قد رأس الحكومة من قبل لمدة 57 يومًا في عام 2021.

ويعد وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج  أقدم أعضاء الحكومة النمساوية وتولى هذا المنصب بالفعل مرة واحدة سابقة، بعد استقالة المستشار الفيدرالي الاسبق سيباستيان كورتس في الفترة من 11 أكتوبر إلى 6 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن يحتفظ شالينبرج أيضا بمنصب وزير الخارجية، وسيترك المنصبين فور تشكيل الحكومة الجديدة والتي تجرى مفاوضات ائتلافية حاليا بشأنها بين حزبي الحرية والشعب .

وسبق أن رفض شالينبرج العمل تحت قيادة الزعيم اليميني هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية والمكلف حاليا بتشكيل الحكومة الجديدة.

 







مشاركة

الرئيس النمساوى

المستشار النمساوى

مستشار النمسا

اليمين المتطرف






الرجوع الى أعلى الصفحة