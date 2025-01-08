وزير الصحة: إنفاق 185 مليار جنيه على 3212 مشروع فى ملفات التنمية البشرية خلال 2024

ماجد تمراز

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن التنمية البشرية والاهتمام ليس بجديد، ولكن لأول مرة يكون الاهتمام بها تحت مسمى معين وأن يكون هناك مسؤول عنها في الحكومة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "كل وزارة لديها جزء في التنمية البشرية تعمل عليه، في التضامن الاجتماعي والأوقاف والصحة والعمل والثقافة، وكل الوزارات تقريبا لديها محتوى عن التنمية البشرية، ولكن لم يكن هناك تنسيق بينهم".

وتابع: "لو عدنا إلى وزارة التخطيط في السنة المالية الماضية سنجد أن هناك من 181 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه تحت ملفات التنمية البشرية في الوزارات، واستفاد منها حوالي 3212 مشروع في 319 جهة، حتى الدولة خصصت إمكانيات في الموازنة الخاصة بها تحت مسمى التنمية البشرية".

وقال: "نقوم برسم خريطة من خلال ملفات التنمية البشرية تبدأ من التعليم ثم التدريب والتأهيل، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين كل الوزارات، ووزارة العمل تعمل على وظائف المستقبل، وكان ذلك يتطلب أن يتم تنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي".