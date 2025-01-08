وزير الشباب يشهد المائدة المستديرة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا"

هيثم عويس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المائدة المستديرة الرابعة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات " تصدوا معنا " التابع لوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان " نحو تعزيز التماسك المصري الداخلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة"، والتي قام خلالها الفريق البحثي للبرنامج باستضافة عددا من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في المجالات المختلفة.

حضر فعاليات المائدة المستديرة الرابعة كل من اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الدكتور خالد عكاشة مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد الشحات استشاري الأمن الإقليمي والدولي، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم، عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية ومجلة الديمقراطية، الدكتور محمد عزام خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور حامد فارس استاذ العلوم السياسية، الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

قال وزير الشباب والرياضة: "إننا نعيش في عصر تتسارع فيه الأحداث، وتتزايد فيه التحديات، مما يجعل من التماسك الداخلي درعاً واقياً لمجتمعنا، وحصناً منيعاً لمواجهة كل ما يحيط بنا من مؤامرات وأخطار، فالتماسك الداخلي هو أساس قوتنا وعزتنا، وهو الضامن لاستقرارنا وتقدمنا، وهو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا".

وأضاف وزير الشباب:"إن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة تفرض علينا ضرورة تعزيز وحدتنا وتماسكنا، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة أي تهديدات قد تواجه وطننا، وندرك جيداً أن أعداء الوطن يسعون بكل ما أوتوا من قوة لزرع الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن، ولذلك علينا أن نكون أكثر وعياً وحذراً".

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب هم عماد المستقبل وقوته، وهم الأمل في بناء مصر الحديثة، ولذلك فإنني أدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز التماسك الداخلي، وعلى الشباب أن يكونوا حراساً على الوطن، وأن يصدوا كل الأفكار التي تسعى إلى زعزعة استقرارنا ووحدتنا.

وأشار "صبحي" إلى أن الإعلام له دور حيوي في نشر الوعي وتعزيز التماسك الداخلي، وعليه أن يتحلى بالمسؤولية الوطنية، وأن يواجه الشائعات والأخبار الكاذبة بكل حزم وحسم، لذا أدعو وسائل الإعلام إلى التكاتف والتعاون من أجل تقديم محتوى إيجابي يساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتحضر.

وناقشت المائدة المستديرة الرابعة المخاطر الإقليمية الراهنة، والعلاقة بين الاستقرار الداخلي والأمن الإقليمي بكافة أشكاله، والاستراتيجية المصرية في التعامل مع التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، والصراعات الإقليمية والعالمية وتداعيتها على الدولة المصرية، كما تناولت المائدة أهمية تعزيز التماسك الداخلي المصري في مواجهة التحديات الإقليمية، ومسارات التصدي لمخاطر حروب الشائعات والتشكيك العابرة للحدود في ضوء الأحداث الإقليمية المتسارعة.

كما ناقشت المائدة المستديرة كيفية دعم الوعي الجمعي المصري بالإدراك الكامل بطبيعة التحديات الإقليمية وتدعيتها علي الداخل، وكيف يمكن للإعلام المصري مواجهة مخاطر الشائعات برؤيا تتماشي والتحديات الراهنة، واختتمت المناقشات بتوصيات عمل لدعم تعزيز التماسك الداخلي ودعم الوعي الجمعي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.





أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى فعاليات المائدة المستديرة الرابعة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات





اجتماع المائدة المستديرة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات " تصدوا معنا " التابع لوزارة الشباب والرياضة