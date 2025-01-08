هيئة سلامة النقل الأسترالية تبدأ التحقيق في حادث تحطم طائرة مائية

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وصل محققو هيئة سلامة النقل الأسترالية إلى جزيرة روتنيست الأسترالية اليوم الأربعاء لبدء التحقيق في حادث تحطم طائرة مائية مميت أمس /الثلاثاء/، والذي أكدت السلطات أنه أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وذكرت صحيفة ذا ويست أستراليان الأسترالية أن الضباط المكلفين بالتحقيق في الحادث أبدوا استعدادهم لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر، مما قد يحمل أدلة حاسمة تساعد في فهم أسباب الحادث.



وفي الوقت ذاته، تم تحديد هوية الطيار الذي لقي حتفه في الحادث، وهو جيمس وونج، البالغ من العمر 34 عاما، الذي يعد واحدا من بين ثلاثة أشخاص تم انتشال جثثهم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.



وتعد الطائرة المائية نوع من الطائرات المصممة للإقلاع والهبوط من الماء بدلا من المدرجات الأرضية.