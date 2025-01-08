اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 12:57 م
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هل يمكن الإنجاب بعد الإصابة بسرطان الثدى.. وزارة الصحة تجيب

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:05 م
هل يمكن الإنجاب بعد الإصابة بسرطان الثدى.. وزارة الصحة تجيب الإصابة بسرطان الثدى وعلاقته بالحمل والرضاعة
كتبت – بتول عصام

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يشغل بال الكثير من السيدات موضوع خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومن أكتر الموضوعات التي تهتم بها النساء هو الحمل والإنجاب بعد الإصابة بالمرض، وفي ذلك الإطار أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي الإجابة، وقدمت مجموعة من خدمات التوعية.

وأكدت وزارة الصحة أن مريضات سرطان الثدي يمكنهن الحمل والإنجاب بشكل طبيعي ولا داعي للقلق، وأن لا صحة للفهم الخاطئ بأن المريضة بسرطان الثدي لا يمكنها الحمل والإنجاب.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أيضا أنه لا يوجد علاقة بين عمليات تجميل الثدي وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولكن خطورتها أنها تجعل الأشعة غير قادرة على اكتشاف الورم بدقة.
 







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