اليوم السابع
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نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: إقامة منطقة صناعية بمساحة 11 ألف فدان

الأربعاء، 08 يناير 2025 08:49 م
نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: إقامة منطقة صناعية بمساحة 11 ألف فدان المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة
إبراهيم حسان

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قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن المدينة الجديدة تشهد تطور، فهناك المنطقة الصناعية الجديدة التي تقام على مساحة 11 ألف فدان وهي مساحة أكبر من مدينة الشيخ زايد بالكامل.

أضاف مراد، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن المنطقة الصناعية بيع منها أكثر من 80% من مساحتها، لكبار المطورين الصناعيين، لافتا إلى أن صناعة السيارات تتوفر في المنطقة الصناعية الجديدة، بخلاف المنطقة اللوجستية والميناء الجاف الذي يقدم خدمات دعم النقل للصناعة من المدن إلى بعضها.

وأشار، إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة، توفر كافة خدمات البنية التحتية للسكان وأصحاب المهن الصناعية، لذلك تستقطب السكان باستمرار.

في السياق، التقى محمد شردي، بأحد المستفيدين من شقق سكان لكل المصريين بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وقال إنه من سكان محافظة أسيوط، ويعمل في أكتوبر منذ 20 عاما، وتابع: "المدينة بها سكان كثيرين، وهناك مواصلات بالمدينة متوفرة لنا".







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