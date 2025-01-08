مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025 لجميع الصفوف فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

أولاً: المرحلة الابتدائية

- الصف الثاني والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.- الصف الثالث الابتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.- الصف الرابع الابتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.- الصف الخامس الابتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.- الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.- الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.- الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى) تبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

ثالثًا: الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

- الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.- الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.- الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعًا: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.- الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامسًا: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

- الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025. الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الامتحانية بانتظام.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير بيئة مناسبة وسبل الراحة اللازمة لتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسى.

واستعرض سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، مجهودات المديرية، إذ أكد على رفع الإدارات درجة الاستعداد بكافة المدارس، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المدارس لاستقصاء أى ملاحظات خلال عقد الاختبارات لتلافيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع حالات الغش باللجان.

وقال مدير المديرية، إنه من المقرر رصد تكرار أى شكاوى يتقدم بها الطلاب لمراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.