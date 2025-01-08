مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب السادس الابتدائي.

وفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الإبتدائى، السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

- الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأحد 12/1/2025.

- الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14/1/2025.

- الصف الرابع الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف الخامس الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

وتواصل المديريات والإدارات التعليمية استعداداتها لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس فى جميع الصفوف الدراسية، موضحة أن إجازة نصف العام للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.