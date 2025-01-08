مواطنون يحررون توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية فى حلوان.. صور

كتب محمد عبد الرازق

شهدت مكاتب التوثيق العقارى داخل مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، إقبالا من قبل الأهالى، وذلك لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتحرير التوكيلات.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، ما أسهم فى تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وتأتى الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.



مواطنون يحررون توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية في حلوان