منزل الرئيس الكورى الجنوبى يتحول إلى "قلعة محصنة" قبل محاولة اعتقال ثانية

كتبت رباب فتحى

تحول منزل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول إلى "قلعة" يوم الأربعاء بينما تستعد السلطات لشن محاولة اعتقال ثانية، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وتم وضع طبقات من الأسلاك الشائكة وحواجز المركبات خارج مجمع يون سوك يول بينما تجمع مئات من أنصاره من أجل قضيته.



منزل رئيس كوريا الجنوبية

وتجنب يون محاولة اعتقال الأسبوع الماضي بعد أن أدى مرسومه العسكري الفاشل فى 3 ديسمبر إلى دفع كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. وقد أدت الكارثة منذ ذلك الحين إلى تعليقه وعزله.

وقال يون كون يونج، وهو نائب معارض، الآن إن منزل الرئيس يون "يتحول إلى قلعة"، حيث قام الحراس بتركيب الأسلاك الشائكة واستخدام الحافلات كحواجز تحسبًا لمحاولة اعتقال ثانية.

وكان المدعى العام السابق البالغ من العمر 64 عامًا في منزله عندما حاول المحققون الدخول الأسبوع الماضي، لكن حوالي 200 من أفراد جهاز الأمن الرئاسي ربطوا أذرعهم لمنعهم من الوصول إليه، مما أجبر السلطات على التراجع.

وكان الزعيم الموقوف بالداخل في ذلك الوقت، وفقًا للشرطة، وتعهد "بالقتال" جنبًا إلى جنب مع أنصاره في الخارج، الذين كان بإمكانه رؤيتهم على الهواء مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن مذكرة اعتقال جديدة صدرت. وانتشرت شائعات بأن يون هرب من المجمع وكان هارباً، لكن محاميه نفى ذلك.

وقال يون كاب كيون، محامي الرئيس المعزول، والذي لا تربطه به صلة قرابة: "لقد زرت شخصيًا المقر الرسمي الليلة الماضية، والتقيت بالرئيس هناك، وغادرت."

وردًا على سؤال أحد نواب المعارضة عما إذا كان يون قد فر بالفعل، قال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في الفساد: "أنا أفكر في احتمالات مختلفة".

وقال محامى يون أيضًا إن موكله سيقبل الاعتقال إذا كان "سليمًا من الناحية الإجرائية" وأنه سيوافق على محاكمة في المحكمة إذا تمت محاكمته. ومع ذلك، أضاف أن قبول "تحقيق غير قانوني" من شأنه أن يشكل سابقة سيئة.

ويقع منزل الرئيس المعزول - وهو مقر إقامة سابق لوزارة الخارجية - في هانام دونج، وهو حي ثري في سيول على طول نهر هان يشتهر بمنازله الفاخرة، والتي تعد من أغلى المنازل في البلاد.

ويقع فى منطقة يونجسان، التي تمركزت فيها القوات الاستعمارية أثناء الحكم الياباني والقوات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، ويستضيف الآن فريق الأمن الخاص بيون.

انتقل إلى مسكن قمة التل مع كيم كيون هي، السيدة الأولى، في عام 2022 بعد رفضه الإقامة في البيت الأزرق الرئاسي في وسط سيول.

وقد اختار المجمع بعد انتقاده للبيت الأزرق الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت باعتباره رمزاً للبهرجة الإمبراطورية، وهو أول زعيم كورى جنوبى فى التاريخ الحديث يرفض العيش هناك.