مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة وإصابة ثالث، في حادث على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

تلقي مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، نتج عن ذلك مصرع شخصين وإصابة ثالث في ذلك الحادث.

بانتقال ضباط مباحث مركز مطوبس لموقع الحادث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من محمود عباس محمد خير الله، ومحمود محمد إبراهيم المرشدي، مقيمين بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وجرى إيداع الجثث بمشرحة مستشفى رشيد المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تبين إصابة ثالث في الحادث بإصابات بالغة، وسجلت بياناته كالتالي خالد أحمد منصور، مقيم بمطوبس، ويجري عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة مطوبس وجارى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتصريح بدفن جثامين المتوفين إلى رحمة الله تعالى.