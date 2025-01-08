مصرع أب ونجله سقطت بهما سيارة ملاكى بالترعة الفاروقية فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى، قبل قليل، أب ونجله مصابين بحالة غيبوبة تامة، وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما، وذلك على إثر سقوط سيارة ملاكى، كانا يستقلانها بالترعة الفاروقية، تم الدفع بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة، والبحث عن ضحايا آخرين.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا يفيد بسقوط سيارة ملاكى بالترعة الفاروقية، أمام قرية السلام التابعة للوحدة المحلية لقرية السلام، دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

نتج عن الحادث إصابة حسنى الضبع بطرس، 50 سنة ونجله كاراس 14 سنة، بغيبوبة تامة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لدار السلام، إلا أنهما فارقا الحياة أثناء محاولة إسعافهما، تم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالدفع بالمعدات اللازمة وانتشال السيارة الملاكى من قاع الترعة، وتم إخطار قوات الغنقاذ النهرى لتنشيط مكان الواقعة، والبحث عن ضحايا أخرين.

تم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها حول الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.



الحادث على الطريق



الونش أثناء رفع السيارة



تجمعات الاهالى بمكان الحادث



توقف حركة المرور جزئيا



مكان الحادث على الطريق