مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وكالات

اقتحم عشرات المستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وكثفت شرطة الاحتلال وجودها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

واقتحمت عصابات المستوطنين باحات المسجد الأقصى 256 مرة خلال عام 2024.