مستشفى العريش العام بشمال سيناء يقدم خدمات طبية لأكثر من 33 ألف حالة خلال شهر

العريش ـ محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام بشمال سيناء، عن الإنجازات الطبية التي حققتها المستشفى خلال شهر ديسمبر 2024، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 33,331 حالة مرضية، بفضل الدعم الكامل والمستمر من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبرعاية الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.



في قسم الاستقبال والطوارئ، تم توقيع الكشف الطبي على 17,631 حالة مرضية، بالإضافة إلى حجز 1,532 حالة بالأقسام الداخلية لتلقي العلاج اللازم والمتابعة الطبية الدقيقة.



شهدت العيادات الخارجية تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لـ 15,700 حالة مرضية، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تلقت الخدمة في العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ إلى 33,331 حالة خلال الشهر.



أما في قسم الأشعة، فقد تم إجراء 520 أشعة رنين مغناطيسي، و983 أشعة مقطعية، بالإضافة إلى عمل أشعة إيكو على القلب لـ 337 حالة من الكبار و120 حالة من الأطفال وحديثي الولادة، مما يعكس تطور الخدمات التشخيصية بالمستشفى.



وفي قسم الأورام، تم توقيع الكشف الطبي على 581 حالة مرضية، مع تقديم 98 جلسة علاج كيماوي للحالات التي تتطلب ذلك. أما قسم مناظير الجهاز الهضمي، فقد أجرى 36 منظار معدة.



في قسم القسطرة القلبية، تم تنفيذ 61 عملية قسطرة قلبية بنجاح، بينما شهد قسم النساء والتوليد إجراء 153 عملية متنوعة شملت ولادات قيصرية وعمليات جراحية أخرى. كما سجل قسم العمليات الجراحية إجراء 407 عملية بمختلف التخصصات الطبية.



على صعيد التيسير على غير القادرين، قامت الخدمة الاجتماعية بدراسة الحالات الاجتماعية للمستفيدين، مما أسفر عن إعفاء 174 حالة من سداد ربع الرسوم، وإعفاء كامل لـ 53 حالة، وذلك فى إطار التزام المستشفى بتوجيهات وزارة الصحة ومحافظ شمال سيناء لتخفيف الأعباء عن الأهالي.



تواصل مستشفى العريش العام تقديم خدماتها الطبية بأعلى كفاءة وجودة لأهالي شمال سيناء، في ظل التطوير المستمر للإمكانات الطبية والبشرية، وحرصها على تحقيق التميز في جميع التخصصات الطبية.