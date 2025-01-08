محطات فى حياة جراح القلوب مجدى يعقوب بعد ابتكار صمامات قلب تدوم مدى الحياة

كتبت فاطمة خليل

"الطبيعة هي أعظم تكنولوجيا إنها متفوقة جدًا على أي شيء يمكننا صنعه".. بهذه الكلمات أعرب البروفيسور السير مجدى يعقوب، جراح القلب الشهير، عن إنجاز طبي غير مسبوق يعد الأول من نوعه عالميا ويتمثل في تطوير صمامات قلب طبيعية تدوم مدى الحياة ما يمثل ثورة في علاج أمراض القلب، بدلاً من إجراء الجراحة بشكل متكرر، وبمناسبة هذا الابتكار الطبي نقدم لكم فى هذا التقرير محطات فى حياة جراح القلوب مجدي يعقوب.

إنجاز طبى غير مسبوق يقوده السير مجدى يعقوب

من المقرر أن تتلقى مجموعة أولية من المرضى تضم أكثر من 50 مريضًا صمامات مؤقتة مصنوعة من ألياف تعمل كـ "سقالة" يمكن زراعتها، وتندمج مع خلايا الجسم بمرور الوقت، تذوب السقالات، تاركة وراءها صمامًا حيًا يتكون بالكامل من أنسجة المريض نفسه.

وفي استعراضه لهذا الابتكار أوضح السير مجدي يعقوب أن استبدال صمام القلب يعد علاجا منقذا للحياة لكنه نادرا ما يكون حلا طويل الأمد فالصمامات الميكانيكية والبيولوجية الحالية لها عيوبها، حيث يحتاج المرضى الذين يمتلكون صمامات ميكانيكية إلى تناول أدوية مضادة للتجلط مدى الحياه، بينما لا تدوم الصمامات البيولوجية أكثر من 10 الى 15 عاما وتزداد هذه المشكلة تعقيدا مع الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقيه في القلب حيث لا تنمو الصمامات مع أجسامهم مما يضطرهم إلى إجراء عمليات جراحية متكررة قبل بلوغهم سن الرشد.

وقال الدكتور يعقوب لصحيفة صنداي تايمز: "أقول دائمًا أن الطبيعة هي أعظم تكنولوجيا. إنها متفوقة جدًا على أي شيء يمكننا صنعه. بمجرد أن يصبح شيء ما حيًا - سواء كان خلية أو نسيجًا أو [الصمام الحي] - فإنه يتكيف من تلقاء نفسه.. علم الأحياء مثل السحر".

محطات في حياة جراح القلوب السير مجدي يعقوب



صانع الأمل لقب جديد استحقه السير مجدى يعقوب ملك القلوب وأسطورة الطب الفارس العازف على قلوب المرضى ممن أنقذ حياتهم ليصبح «مشرط يعقوب» الذى أجرى به آلاف العمليات الجراحية أداة لإعادة الحياة بشريان صغير فى القلب يعيد إليه الحياة وينبض بالأمل من جديد.. هذا ليس بشهادة المصريين وحدهم لكن بشهادة العالم أجمع.. بعد رحلة شاقة قضاها فى إجراء آلاف العمليات الجراحية.



لم تكن حياة مجدى يعقوب العملية كجراح قلب تختلف عن رحلته كإنسان له قلب ينبض بالحب والخير والجمال، فدائماً كانت له مواقف إنسانية مع من يعالجهم ومع من حوله وأبناء بلده بل مع أى إنسان يقابله لابد أن يترك لمسته الخاصة عليه ونفحات الخير التى تشبه نفحات القديسين.



هبة من الله.. مجدى يعقوب إنسان عظيم وهبه الله لمصر المحروسة ليظل رافعاً اسمها عالياً.. ولكن هل فكرت فى رحلة حياة هذا الرجل وكيف وصل لهذه المكانة بل وكيف وصل بقلبه ويديه الماهرتين وعقليته النابغة ليصبح أفضل جراح قلوب فى العالم.. إذا كنت من محبى هذا الرجل أكمل القراءة سوف أصطحبك فى رحلة قصيرة فى حياة الإنسان مجدى يعقوب..



ولد مجدى يعقوب فى 16 نوفمبر عام 1935 فى بلبيس بمحافظة الشرقية، وتنحدر أصوله من المنيا، ودرس الطب فى جامعة القاهرة وتخرج عام 1957 وكان ترتيبه الخامس على الدفعة وتعلم فى شيكاغو ثم انتقل لبريطانيا ليبدأ رحلة العمل والعطاء الإنسانى.



حبيب يعقوب.. جراح شهير وهو والد السير مجدى يعقوب والذى شرب منه سر مهنة الطب وهو الإنسانية قبل كل شىء، وهو الذى ألهمه لاختيار هذا التخصص ويحمل أحد شوارع العجوزة اسم حبيب يعقوب.



لم يكن والده فقط هو الذى ألهمه للعمل كجراح قلب، ولكن قصة أخرى دفعته لاختيار جراحة القلب.



العمة أوجينى



من رحم المحنة تولد المنحة.. هذا ما يستحقه هذا الحدث فى حياة يعقوب، حيث كانت مأساة وفاة شقيقة والده «عمته» «أوجينى» التى توفيت فى عمر الـ23 سبباً فى اختياره لدراسة جراحة القلب، بعد أن أصيبت بحمى روماتيزمية تسببت فى إضعاف صمامات القلب.



وعندما كان «يعقوب» فى السابعة من عمره حكى له والده أنه كان من الممكن إنقاذ «عمته» بإجراء عملية جراحية لإصلاح صمامات القلب، وقال له إن هذا يدخل ضمن مجال جديد فى الطب حينها يسمى «جراحة القلب».



هذه المأساة والأزمة التى عاشها مجدى يعقوب كانت بمثابة دافع وحافز له ليتخصص فى هذا المجال الطبى وينقذ حياة البشر الذين يموتون بسبب أمراض القلب.



حياته العاطفية



ماريان يعقوب.. حب حياة السير مجدى يعقوب، فقد استطاعت أن تخطف قلب السير فى ثانية.. وهى امرأة ألمانية تزوجها يعقوب فى السبعينيات من القرن الماضى وكانت تعمل طبيبة أيضاً.



لم يحب السير يعقوب أن يتحدث كثيراً عن زوجته، فقد كانت أحاديثه عن حياته الشخصية «مقتضبة» بعض الشىء، فهو يحب فقط أن يتحدث عن عمله الطبى، وهذا كان واضحاً فى اللقاءات التليفزيونية القليلة التى أجراها.



وفى حديث سابق مع الإعلامية منى الشاذلى كشف يعقوب بعض الأشياء عن زوجته ماريان وعن حزنه على وفاتها وقال: «أنا فقدت زوجتى وكان لها وجود كبير فى عائلتنا.. كانت جزءًا ضخمًا من العيلة بتاعتنا..عشت معاها رحلة عمر امتدت لمدة 45 سنة.. مش ممكن الواحد ينسى».



عائله مجدى يعقوب



وأضاف قائلا عنها: «هى سيدة ألمانية، من ألمانيا الشرقية، لكنها انتقلت لألمانيا الغربية ثم إنجلترا وتزوجنا فى الولايات المتحدة الأمريكية»، واصفاً رحلته معها بـ«رحلة العمر».



لم يختلف يعقوب الزوج عن يعقوب الطبيب والإنسان، فقد كان زوجاً محباً وفياً لا ينسى زوجته ويتذكرها بالخير بعد أن عاشت معه طيلة 45 عاماً، وبعد وفاتها قرر أن يفعل ما كانت تطلبه منه هو وأولاده، وبعد فقدان زوجته نفذ وصيتها التى طلبتها منه هى وأولاده، وقال: «حزنت لكن عملنا الحاجات اللى كانت عاوزاها أنا والأولاد، مقعدناش نعيط ونقول سابتنا، لكن كملنا عشان ننجح».



الأبناء والأحفاد



أنجب مجدى يعقوب 3 أبناء من زوجته ماريان وهم: أندرو وليزا وصوفى، ومع انشغال يعقوب بعملياته الجراحية قررت ماريان أن تتفرغ لتربية أبنائها الثلاثة.

أندرو هو الابن الأكبر ليعقوب، ويعمل «طيار»، حيث كان يحلم بالعمل فى مجال الطيران منذ صغر سنه، وبالفعل حقق الأمنية وترك له والده حرية الاختيار للمهنة التى يرغب فيها، ولم يجبره على استكمال مسيرته فى عالم الطب وجراحة القلب.



الابنة «ليزا» فهى كاتمة الأسرار لوالدها، تعرف كل شىء عنه وتنظم معه أعماله فهى بمثابة «الجندى المجهول» الذى ينظم له وقته وتحركاته بمنتهى الدقة وكانت تحضر معه كل حفلات التكريم حول العالم.



وكانت ليزا تقول عن والدها دائماً أنه كان حريصا على ممارسة الرياضة خاصة رياضة المشى والسباحة، وكذلك أنه كان يفضل الإكثار من أكل الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن تناول اللحوم إلا بكميات بسيطة، وبالتأكيد أنه يطبق كل الأشياء المفيدة لصحة القلب.



سلاسل الأمل.. مؤسسة أنشأها مجدى يعقوب فى لندن لعلاج الأطفال الفقراء بالمجان وكانت ابنته ليزا تعمل منسقا بالمؤسسة، فقد وهبت حياتها لخدمة المجتمع والناس».



وقالت ليزا، فى تصريحات صحفية عديدة، إنها تحب مصروتعشقها، وإنها عاشت فى لندن ولكن قلبها فى مصر.



الابنة الصغرى صوفى الوحيدة من بين أبنائه التى اختارت الطب وتتخصص فى طب المناطق الحارة، حيث تعمل فى قارات أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية‏، حيث تعمل طبيبة أمراض مستوطنة وقد فازت بمنحة من الاتحاد الأوروبى، وتعمل على صحة 500 مليون شخص حول العالم فى البلدان الحارة وتنافس والدها فى أعماله الإنسانية.



لدى الدكتور مجدى يعقوب 3 أحفاد يعملون أطباء فى سنغافورة، حيث يعيشون هناك، وهم أمايا وليتى ونيكولاس، وأمايا هى الأكثر شبهاً له فى الشكل والشخصية.



قصة تبنى يعقوب لطفل إثيوبى

تبنى يعقوب طفلا إثيوبيا يتيما بعد أن أجرى له عملية جراحية بالقلب فى مركز القلب فى أسوان، ولكنه لم يجد له أهلا ليسلمه لهم، فأخذه معه وأصبح يعيش معه فى منزله بإنجلترا، كما تولى تعليمه والإنفاق عليه وهو موقف إنسانى رائع من ملك القلوب.



الطفلة فرح وقلب فى شنطة على ظهرها

فرح أحمد طفلة صغيرة كانت مريضة بالقلب وتبحث والدتها عن طبيب أطفال شاطر لتفسير حالتها، ومن تخصص لآخر أجمع الأطباء على ضرورة خضوعها لعملية استئصال «الزائدة»، إلا أن جسدها الصغير رفض البنج لينقذها من التشخيص الخاطئ الذى كاد أن يتسبب فى استئصال جزء من جسدها ثم طلب الطبيب «أشعة على القلب»، وقال لها إنها تحتاج لعملية زراعة قلب صناعى، وهى لا تجرى فى مصر، ثم اقترح أحد الأطباء على الأم أن تذهب لملك القلوب مجدى يعقوب.



وفى 11 يناير 2018 التقت فرح بالدكتور مجدى يعقوب، وطمأن الأم وقال لها «متخافيش»، وأجرى للفتاة عملية جراحية دقيقة، وأنقذ حياتها بقلب صناعى تحمله على ظهرها فى حقيبة، وهو متصل بأسلاك تخرج متصلة بجسمها.