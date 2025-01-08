محافظ بنى سويف يعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور التنفيذيين المعنيين، من الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري عموم الإدارات المختصة، لمناقشة الاحتياجات والشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في إطار القانون والمتاح من إمكانات.

وخلال اللقاء، الذي تم عقده اليوم، ناقش المحافظ عددا من المشكلات والشكاوى تقدم بها المواطنون في بعض القطاعات الخدمية والمرافق وتضمنت: قطاعات ، التعليم ، الصحة ، الطرق مياه الشرب والصرف الصحي ، التضامن وغيرها من الموضوعات، والتي كان منها مطلب تقدم به أحد الشباب عن أهالي قرية دموشيا مركز بني سويف، يلتمس فيه إعادة رصف الطريق الواصل بين القرية والقرى المجاورة، وكذا تسريع إجراءات إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالقرية على أرض أملاك دولة ولاية الري نظرا لحاجة القرية الماسة لدعم منظومة العملية التعليمية بالقرية.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بعمل مذكرة بالموضوع للتنسيق والتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، لسرعة تذليل باقى الإجراءات الخاصة باستكمال الموافقات والتخصيص لقطعة الأرض ولاية الري بزمام القرية، مع تكليف مسؤولى المجالس واللجان بمتابعة الموضوع، فيما تم التوجيه للطرق والنقل بإدراج الطريق المذكورة في الخطة القادمة للرصف، خاصة وأن القرية يخدمها طريق بديل، علاوة على اتخاذ بعض الإجرءات الفنية العاجلة لتمهيد وتعبيد الطريق وترميم بعض الأجزاء والمناطق التي تحتاج لصيانة وتأمين.

وردا على شكوى أحد مواطني قرية مازورة بسمسطا، وتضمنت الإشارة إلى قيام شركة المياه ببعض الإجراءات للكشف عن وجود تسريب بأحد منازل القرية، بسبب كسر بأحد خطوط الشبكة وتم إصلاحه، حيث كلف المحافظ مسؤولى الشركة مياه الشرب بنشر وتعريف المواطينن بأرقام تلقى الشكاوى على الخطوط الساخنة و الأرقام الأرضية، بجانب تكليف رئيس المدينة بمتابعة أعمال الجمع المنزلي للقمامة والمخلفات في استجابة لشكوى أهالي القرية من تأخر وعدم انتظام سيارات جمع القمامة، حيث كلف المحافظ مدير مكتبه بمتابعة مستجدات موقف الجمعيات العاملة في جمع ونقل القمامة لاستيفاء وتقنين أوضاعها لتعزيز منظومة العمل في هذا الملف.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف بمتابعة ترميم إحدى الشقق تضررت من أعمال بناء دور مخالف بأحد العقارات المجاورة ،وذلك بحانب تكليف مسؤولو الوحدة المحلية والإدارة الهندسية بإعداد مذكرة وافية بما تم إتخاذه من إجراءات حيال تلك المخالفة والخطوات المطلوبة واللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهة التنفيذية المختصة وجهات التحقيق المعنية

وتضمن اللقاء قيام المحافظ بصرف مساعدتين ماليتين استجابة لأسرتين لتعرضهما لظروف مادية واجتماعية وصحية صعبة ، حيث وجه المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي ببحث الحالتين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية لاستخراج معاش تكافل وكرامة لسيدة من الأسرتين والمساعدة في تسريع إجراء عملية جراحية لرب أسرة ، وكذا إجراء عملية أخرى لطفلة بالأسرة الثانية، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين من المستشفى الجامعي والتأمين الصحي ببني سويف.