اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 10:02 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء محطة الطاقة الشمسية بالمجمع الحكومى المميكن

الأربعاء، 08 يناير 2025 06:32 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء محطة الطاقة الشمسية بالمجمع الحكومى المميكن جانب من جولة محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاءات المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، وعدد من المسئولين المعنيين، في إطار جهود المحافظة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتوفير الكهرباء من خلال محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الثانية تقام بسعة 400 ميجا؛ مُوجهًا بدفع نسب التنفيذ لإنهاء المحطة وتشغيلها؛ بما يسهم في توفير الطاقة واستيعاب الأحمال بالمجمع الحكومى، كما وجه بفتح البوابة الجانبية الكائنة بجانب المول لتسهيل دخول وخروج المترددين على المجمع، ووضع عدد من الصدادات المرورية بالشوارع الداخلية لتنسيق حركة المرور.







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