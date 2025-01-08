محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنظيم حملات تسوية وتمهيد الشوارع بالمراكز والقرى

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم حملات تسوية وتمهيد الشوارع بالمراكز والقرى، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية حفاظاً علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض.



واضاف محافظ أسيوط، أنه تم تسوية وتمهيد الطريق بالجليدر لتسهيل حركة السيارات والمواطنين بقريتى مسرع واولاد رايق بالوحدة المحلية لقرية بنى حسين، وذلك بمشاركة حسنى رايق رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين، والمشرفين وعمال قطاع النظافة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز حفاظاً على صحة المواطنين، مؤكداً على استمرار شن الحملات بصفة يومية والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.