مبادرة بداية.. ورشة عن فن الأرابيسك بقرية الجديدة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تستكمل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد فعاليات الدورة التدريبية عن حرفة الارابيسك بمقر مركز شباب قرية الجديدة بالداخلة ضمن مبادرة بداية جديدة، والتى تستمر لمدة خمس أيام حتى يوم 11 يناير تحت إشراف إدارة التنمية الشبابية لأندية الفتاة والمرأة، حيث بدأت الورشة بتعريف فن "الأرابيسك" كصناعة وفن معًا، لاعتماده على مهارة وذوق الصانع الذي يشكل بلمسة جمالية ومهارة، ودقة عالية قطعًا فنية ذات أشكال هندسية مبتكرة تجمع بين البساطة والرقي.

واستعرضت المدربة أسماء على سيد الفرق بين فن و أشكال الأرابيسك من بينهما، المشرابية، التوريق، الميموني، ضمن فنون الأرابيسك في مصر، وهى عبارة عن سلسلة متكررة من الأشكال الهندسية على طريقة العاشق والمعشوق، وعادة ما يقوم صانع الأرابيسك بإضافة بعض الزخارف النباتية المحفورة من الزهور، والأوراق، والثمار، ليكسر جمود القطعه الخشبية.

وأضافت أسماء أن المجموعة التى تشكل فن الأرابيسك الذي يستخدم فيه مواد متنوعة أيضا أساسها الخشب والصدف والمعادن كالنحاس والذهب والاصطباغ والصمغ وكل ذلك ينتجه فن الأرابيسك الذي يتشكل أساسا من فنون مسائدة كالحفر والزخرفة والخط والرسم والتعشيق والنقش والتطعيم ،ولقد كان ازدهار فن الأرابيسك في تاريخ المنطقة عائدا إلى انتشار الأثرياء والسلاطين ورغبتهم في إضفاء نوع من التفرد على قصورهم ومنازلهم.

ومن جانبه أكد بهاء شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة أن الهدف من وراء الورشة تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، وإكتشاف مهاراتهم الإبتكارية وإستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب

وشدد شوقى على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة لهم للإندماج بسوق العمل.