قوات الاحتلال تعتقل 45 مواطنا من الضفة وارتفاع حصيلة الشهداء لـ109.274 مواطنا

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 45 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل، وامرأتان، ومعتقلون سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين،ونادي الأسير،في بيان مشترك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، ️إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، وطوباس، وطولكرم، ورام الله، والقدس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين ،إلى جانب ذلك، نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني لنحو 25 مواطناً في بلدة سعير/الخليل، وأبقى الاحتلال على اعتقال اثنين منهم.

يُشار إلى أن حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكّلت عمليات الاعتقال، ولا تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

وفي سياق متصل أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,936، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,274، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.