غلق 37 منشأة وتحرير 1197 محضرًا متنوعًا و242 إنذارا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء المنتزة أول وثان وشرق والجمرك والعجمي والعامرية أول وثان ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 37 منشآة، والتحفظ على 5307 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1197 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و242 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 659 ألف جنيه خلال أسبوع.