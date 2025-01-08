صيانة وتطوير لمحطات وطلمبات قرى وادى النقرة بأسوان لرى زمام زراعى كبير

أسوان- صلاح المسن

منطقة وادى النقرة، بمحافظة أسوان، تحوى رقعة زراعية كبيرة يتم توفير، مياه الرى، لها عبر شبكة من محطات الرى والطلمبات، فمشروع محطات طلمبات وادى النقرة يشمل 11 محطة تخدم زمام 65000 فدان، يتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية وخضروات وفاكهة، ونباتات عطرية، ويتم ضخ الإنتاج للسوق المحلى علاوة على التصدير للأسواق العالمية، ويتنوع نظام الرى، بقرى وادى النقرة، بين رى حديث وأسلوب الرى التقليدى، كما توجد فى مشروع وادى النقرة، أراضى زراعية للمستثمرين، ولصغار المزارعين وشباب الخريجين.

كما تم، مؤخرا انتهاء رصف طريق وادى النقرة، توشكى بطول 50 كيلو مترا، ضمن مبادرة حياة كريمة.من ناحية أخرى، كان قد وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بعقد اجتماع بشأن حل مشكلة رى الأراضى بمشروع وادى النقرة، بأسلوب مبتكر يساهم فى تخفيف المعاناة عن المزارعيين وذلك بواسطة مديرية الرى.



من جهتها تقوم الإدارة المركزية للرى بأسوان، بمتابعة محطات وادى النقرة بالتنسيق مع هندسة رى النقرةوهندسة طلمبات النقرة وتعمل محطات الرى على ترعة وادى النقرة، بالطاقة والكفاءة المطلوبة لرى الأراضى الزراعية وعملية الرى للزراعات المختلفة تسير بحالة جيدة ومنتظمة.

وتم التنسيق لسرعه نهو جميع أعمال الصيانة المطلوبة لمحطة النقرة واحد.، ومحطة رى النقرة رقم 8، تعمل بالطاقة والكفاءة المطلوبة لرى الأراضى بزمام 10 آلاف و350 فدانا، وتصرف المحطة 6.60 م3/ ث، وأراضى قرية البراعم يتم توفير مياه الرى لها من محطة رقم 7، وهى تعمل أيضًا بالطاقة والكفاءة المطلوبة.



كما يقوم طاقم الإدارة المركزية للرى بأسوان، بالمرورعلى أعمال الرى الحديث. بزمام قرى وادى النقرة وأعمال صيانة بوابات ترعة النقرة بنطاق الإدارة العامة لرى أسوان، وتنفيذ أعمال نظافة الحشائش من مص محطات الرى ومنها محطة 9 النقرة بهندسة رى النقرة.. كما تم إزاله الإطماء والانتفاشات من مص محطة 4 النقرة، ومتابعة هندسة رى النقرة. توصيل المياه إلى نهاية ترعة النقرة واستمرار ارنكة طرد محطة 8 بترعة النقرة، بنطاق هندسة رى النقرة.

كما تقوم الادارة المركزية للرى بأسوان، بمتابعة أعمال صب كمر خرسانى بطرد محطة 3 النقرة وأعمال صب أعمدة خرسانة. لتثبيت خط طرد محطة طوارئ 5.ا.بهندسة رى النقرة واستمرار أعمال تطهير ترعة النقرة.



كما قامت الإدارة العامة لرى أسوان بنقل اصبعيات وزريعة سمك المبروك إلى ترعة وادى النقرة الرئيسيه وتم إلقاء 450 ألف زريعة سمك مبروك فى ترعة وادى النقرة الرئيسية لعمل المقاومة البيولوجية للحشائش والعمل يتم بالتنسيق وحسب الدراسات التى تمت بمعرفة معهد بحوث القنوات المائية والجدير بالذكر، أنه يتم إنتاج عمل التفريخ الصناعى لزريعة أسماك المبروك بالمفرخ السمكى التابع للإدارة العامة لرى أسوان.



أعمال الري الحديث



اعمال الصيانه بمحطات وادي النقرة



صب كمر خرساني بطرد محطه 3



صيانة بواباب الري



صيانة بوابات ري ترعة وادي النقرة



محطات الري بالنقرة



محطة ري النقرة رقم9



محطه 1 بوادي النقرة