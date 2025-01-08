سعر اللحوم اليوم الأربعاء 8-1-2025 بأسواق اليوم الواحد

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بفروع أسواق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة، ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع.

على جانب آخر تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفي أسواق اليوم الواحد بسعر 30 جنيها للكيلو، بدلا من 35 جنيها، وذلك بعد نجاح وزارة التموين على مدار الـ6 أشهر الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر التمويني لأكثر من 10 أشهر، علاوة على بدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير 2025 أو مارس 2025، مما سيساعد فى زيادة المخزون مرة أخرى.