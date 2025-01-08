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سعر الطماطم اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:16 م
سعر الطماطم اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين سعر الطماطم اليوم الأربعاء
كتبت – بتول عصام

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 8-1-2025، الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر الوزارة اليوم، في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

ويذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

ونفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل "أهلاً رمضان"، و"أهلاً مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.







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