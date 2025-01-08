سعر الخضار والفاكهة والدواجن اليوم الأربعاء 8_ 1_2025 بأسواق جنوب سيناء

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة بجنوب سيناء استقرارا فى أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8_1_ 2025.
وترواحت أسعار الخضراوات بأسواق جنوب سيناء
سجلت سعر الطماطم 7 جنيهات للكيلو
وسجلت أسعار الكوسة 20 جنيها للكيلو
وترواحت أسعار الفلفل الرومى 20 جنيها للكيلو
وسجلت البطاطس 15 جنيها للكيلو
ترواحت أسعار البسلة 30 جنيها للكيلو
وسجل سعر البصل الأحمر 20 جنيها للكيلو
ويجل البصل الأبيض 25جنيها
وترواحت اسعار الباذنجان 17 جنيها للكيلو
وسجلت أسعار ملوخية 20 جنيها للكيلو
وسجل اسعار الجزر 10 جنيها للكيلو
واسعار الكرنب الواحد 40 جنيها
وسعر الفاصوليا 17 جنيها للكيلو
اما أسعار الفاكهة داخل سوق طورسيناء
سجل أسعار البرتقال 15 جنيها للكيلو
وترواحت أسعار الجوافة 30 جنيها للكيلو
وسجل اليوسفى 17 جنيها
وسجل سعر الموز 25 جنيها للكيلو والتفاح 70 جنيها للكيلو
أسعار الدواجن
كما شهدت محلات بيع الدواجن استقرار فى الأسعار
سجلت أسعار الدواجن الأبيض 93 جنيها للكيلو
الدواجن البلدى الكيلو 120 جنيها للكيلو
البط الكيلو 160 جنيها للكيلو
الحمام 170