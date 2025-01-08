سعر الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2025 بأسواق مطروح

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسعار الفاكهة والخضراوات، استقراراً بأسواق ومحالات محافظة مطروح، اليوم الأربعاء 8-1-2025، وإقبال المواطنين على الشراء، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة، انخفاض معظم الأصناف، خاصة الخضراوات الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل وغيرها.

وتباينت أسعار الخضروات في المحال والأسواق والباعة الجائلين والمعارض المدعمة، كما يلي: سعر كيلو الطماطم بين 5 و 8 جنيهات.

كيلو الجزر الأصفر من 8 لـ 12 جنيه

وسعر كيلو البصل بين 15 و 20 جنيها.

والفلفل بين 20 و 25 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة.

وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة.

وكيلو البطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها.

وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

ويتراوح كيلو الباذنجان الكوبي بين 8 و 12 جنيه

وسعر كيلو الباذنجان العروس بين 12 و 20 جنيها.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و 20 جنيهاً.

وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيه.

فاصوليا خضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها.

والقلقاس سعر الكيلو 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

كما تفاوتت أسعار الفاكهة، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية:

كيلو الجوافة من 20 لـ 30 جنيه

التفاح من 40 لـ 80 جنيه حسب النوع والمنشأ

وسجل متوسط سعر كيلو الفراولة 50 جنيهاً

يتراوح سعر البرتقال أبوصرة الكيلو بين 12 و 20 جنيه.

وسجل سعر كيلو الموز بين 15 و 25 جنيه

والبرتقال اليوسفي بين 15 و 25 جنيه

والبرتقال السكري 15 جنيه للكيلو

ويقبل المواطنون على الشراء في ظل تفاوت الأسعار من مكان لأخر، حسب الجودة والصنف، والمنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.