اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 12:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

سعر البطاطس اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:25 م
سعر البطاطس اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين سعر البطاطس اليوم الأربعاء
كتبت – بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البطاطس، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 8-1-2025، البطاطس بسعر 11 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وحرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب اخر حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنجازات ملموسة خلال عام 2024 فى العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.







مشاركة

التموين

سعر البطاطس

البطاطس

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات

أسعار البطاطس

سعر البطاطس اليوم

اليوم أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الخضروات

وزارة التموين



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة