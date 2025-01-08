سعر البطاطس اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

كتبت – بتول عصام

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البطاطس، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 8-1-2025، البطاطس بسعر 11 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وحرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب اخر حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنجازات ملموسة خلال عام 2024 فى العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.