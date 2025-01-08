رياضة الوادى الجديد: تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل مسئولى البرلمان ضمن "بداية"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبا تثقيفيا لتفعيل شعب برلمانية مستدامة ضمن مبادرة بداية، لتأهيل مسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانية والكوادر البرلمانية بإجمالى 50 مستفيدا من مشرفى برلمان ومراكز الشباب بالمحافظة، وحاضر فيه الدكتور أمير نور إستشارى التسويق والإدارة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جمال استشارى التدريب بوزارة الشباب والرياضة.

وقال بهاء شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد أن التدريب شمل 3 جلسات كالتالى عن التسوق البرلمانى وطرح الأفكار والرؤى، والتفكير الإبداعى والتواصل الفعال، وتطبيق عملى على تلك الأفكار مؤكدًا على أن التدريب ركز على إلقاء الضوء على المحتوى وشرح ما سيتعلمه المتدربون فى الدورة بهدف تغيير المفاهيم التقليدية لدى مسئولى البرلمان من خلال رفع كفاءاتهم ومهاراتهم والتسوق البرلمانى للوصول إلى شعب برلمانية مستدامه من خلال ربط الأفكار النظرية بالتطبيق العلمى.