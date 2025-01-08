روسيا: تصريحات ترامب بشأن كندا وجرينلاند بحاجة للتقييم بعد تنصيبه

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول كندا وجرينلاند بحاجة للتقييم بعد توليه منصب الرئاسة رسميا.



وقالت زاخاروفا - في تصريحات إذاعية، أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء "يبدو لي أن هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تُطرح عليه.. يجب أن نتذكر أنه لم يتول منصبه بعد.. لذا، في الوقت الحالي، يجب النظر إلى تصريحاته من هذا المنظور، لننتظر حتى يصبح رئيسا ويتحدث بصفته الرسمية باسم الأمة والشعب الأمريكي، وعندها فقط سيكون من المناسب تقييم وتحليل هذه التصريحات."



وتأتي هذه التصريحات بعد أن رفض ترامب - خلال حديثه مع الصحفيين في مقر إقامته بمارالاغو بفلوريدا - ضمان عدم استخدام القوة أو الضغوط الاقتصادية لمعالجة قضايا تتعلق بقناة بنما وجرينلاند.. وأشار في وقت سابق إلى ضرورة استعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، كما أبدى اهتماما بضم جرينلاند، ذاتية الحكم والتي تعد جزءا من الأراضي الدنماركية، إلى الولايات المتحدة.



كما أشار ترامب أيضا إلى أن العديد من الكنديين يؤيدون فكرة انضمام بلادهم لتصبح الولاية الأمريكية الـ51، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد "سيحقق الاستقرار الاقتصادي لكندا ويوفر لها حماية من التهديدات الخارجية"، التي قال إنها تأتي من السفن الروسية والصينية، على حد قوله.