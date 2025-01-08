رفح الجديدة.. ميلاد مدينة حديثة على حدود مصر الشرقية.. صور

رفح ـ محمد حسين

على الحدود الشرقية لمصر، تبرز مدينة رفح الجديدة كواحدة من أبرز مشروعات التنمية العمرانية فى شمال سيناء. هذه المدينة التى تمتد على مساحة تزيد عن 535 فدانًا، ليست مجرد مجموعة من الأبنية الحديثة، بل رمز لرؤية شاملة تهدف إلى إحياء أرض سيناء وتوفير حياة كريمة لأبنائها.



تحتوى رفح الجديدة على 272 عمارة سكنية تضم أكثر من 4352 وحدة، صُممت بمواصفات عصرية لتلبية احتياجات سكان رفح وقد تم تخصيص المرحلة الأولى، التى تشمل 484 وحدة، حصريًا لأبناء رفح تقديرًا لدورهم وجهودهم، مع توفير تخفيضات بنسبة 55% على قيمة الوحدات بقرار من القيادة السياسية.



المدينة لا تقتصر على توفير السكن فقط؛ بل تضم مرافق وخدمات متكاملة تشمل مدارس جاهزة لاستقبال 12 ألف طالب، مساجد تعمل بكفاءة، مراكز شبابية، ومرافق حكومية تقدم خدماتها اليومية للسكان. كما تم تشغيل محطات مياه وصرف صحى، وافتتاح مكتب بريد، مع التخطيط لافتتاح سوق مركزى قريبًا.



عملية التسكين تسير بسلاسة، حيث وفرت المحافظة أتوبيسات مجانية لنقل المستفيدين من العريش إلى رفح الجديدة، مع منح السكان فرصة لمعاينة وحداتهم قبل الاستلام النهائي.

السكان استقبلوا مدينتهم الجديدة بفرحة كبيرة، واعتبروها بداية جديدة تحمل الأمل والاستقرار. أحد المستفيدين وصفها بأنها "خطوة نحو مستقبل أفضل"، بينما أشاد آخر بجودة الوحدات والخدمات المتوفرة.



رفح الجديدة ليست فقط مدينة عمرانية، بل تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير سيناء وتعزيز الأمان فيها. إنها نموذج حديث يعيد رسم ملامح الحياة على الحدود الشرقية، ويوفر بيئة متكاملة تجعل الاستقرار خيارًا جذابًا للسكان.



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