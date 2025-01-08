رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى ووزير الدفاع السوري يبحثان التعاون

وكالات

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

واستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع وزير الدفاع آفاق التعاون الأمني والعسكري بين المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة الحدودية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء استعداد القوات المسلحة الأردنية تسخير مختلف الإمكانات والقدرات التي تمتلكها وتوظيفها بشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.



من جانبه عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.