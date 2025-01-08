رئيس مركز بلاط بالوادى الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالمدينة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

افتتح سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط التابع لمحافظة الوادى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، "سوق اليوم الواحد" بالسوق الحضارى بمدينة بلاط ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمركز، حيث تفقّد رئيس المركز المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي. كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا بوضع قائمة توضح أسعار المنتجات.

وقال رئيس مركز بلاط، إن افتتاح السوق في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكان الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أعلن أيضا عن تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد" بقرية أبو هريرة التابعة للمركز وسط إقبال وتوافد كبير من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح (سوق اليوم الواحد) بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير جميع السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال رئيس مركز الفرافرة أنه يقام بكل قرية سوق يوم واحد فى الأسبوع، ضمن خطة المركز للتوسع فى مبادرة سوق اليوم الواحد المخفض وكان متوسط أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية ومنها سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والجزر 5 جنيهات وبطاطس والخيار والسبانخ والبرتقال واليوسفى 10 جنيهات والجوافة والموز 15 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها وأطباق البيض 155 جنيها واللحوم البلدى 290 جنيها.