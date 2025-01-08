خرائط وفرص الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 8-1-2025 حتى الأسبوع المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار المتوقعة بداية من اليوم من الأربعاء 8 يناير 2025 ، ولمدة 7 أيام قادمة، حيث تشير إلى أن انتهاء فرص الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة كما يلى:-

الخميس 9 يناير 2025

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويسود، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.