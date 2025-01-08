اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 05:41 م
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حى الجمرك يقود حملة مكبرة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات بالمنشية بالإسكندرية

الأربعاء، 08 يناير 2025 05:18 م
حى الجمرك يقود حملة مكبرة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات بالمنشية بالإسكندرية رئيس حى الجمرك فى الإسكندرية
الإسكندرية ـأحمد الزغبي

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شن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة، بمنطقة المنشية بنطاق حى الجمرك، وذلك لإزالة جميع الإشغالات المعيقة لحركة المرور ومتابعة الأسواق بناء على توجهيات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

قاد الحملة محمد صلاح رئيس حي الجمرك وإدارات إشغال الطريق والرخص والمتابعة وشرطة مرافق الحي وشهدت الحملة متابعة السلع والخدمات بأسواق المنشية رفع الإشغالات بكل من سوق نوبار والمنشية الصغري وميدان التحرير.

كما تفقد رئيس حي الجمرك، سوق اليوم الواحد بمنطقة ميدان التحرير أمام الشهر العقارى، والمنتجات المعروضة للمواطنين.

رئيس حي الجمرك يتفقد الأسواق في المنشية بالإسكندرية
رئيس حي الجمرك يتفقد الأسواق في المنشية بالإسكندرية

 

رئيس حي الجمرك يتابع أسواق المنشية بالإسكندرية
رئيس حي الجمرك يتابع أسواق المنشية بالإسكندرية

 

رئيس حي الجمرك في الإسكندرية
رئيس حي الجمرك في الإسكندرية






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