حصاد المطارات 2024.. طفرة تطويرية غير مسبوقة وشرم الشيخ وبرج العرب أبرزها

كتبت رحاب نبيل

حققت وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات التابعة لها طفرة كبيرة داخل المطارات المصرية خلال عام 2024، من خلال رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث كافة أجهزة التأمين، وذلك في إطار دور الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية والسير نحو هدف الدولة المصرية 2030.

وشهد مطار شرم الشيخ الدولي تطوير مبنى الركاب رقم (2)، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للمطار بعد الإنتهاء من أعمال تطويره من 7.5 مليون راكب/ سنويًا إلى 10 مليون راكب/ سنويًا، والإنتهاء من مشروع أعمال توسعه الترمك وزيادة عدد مواقف انتظار الطائرات من 47 موقف طائرات الى 68 ، وكذلك مشروع الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (1) بالمطار.، وكذلك إحلال وتجديد وحدات الإنارة للممرات بنظام LED.

وتم الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد وحدات الإضاءة بمبني الركاب رقم (1)، وكذلك الإنتهاء من تطوير منظومة كاميرٌات المراقبة، وأيضاً

الإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الممر الرئيسي والممر المساعد والممرات الفرعية، وتوريد توريد تركيب عدد (1) مصعد وعدد (2) سلم بصالة رقم (2)، ورفع كفاءة مبني كبار الزوار.



وفيما يخص مطار الغردقة الدولي، تم الانتهاء من عملية الصيانة العاجلة للموقع العام لمبني الركاب رقم (2)، وكذلك مشروع التوسعة العاجلة لمبني للترمك بإنشاء عدد( 12) موقف طائرات وزيادة عدد مواقف الطائرات من 54 موقف انتظار إلى 66 موقف، وتم تنفيذ مشروع منظومة كاميرات المراقبة والتحكم بالأبواب، ومشروع

منظومة كاميرات المراقبة، والتحكم بالأبواب، وأيضا تنفيذ مشروع الأعمال العاجلة لبعض الأسقف بمبنى الركاب رقم (2)،رفع كفاءة دورات المياه بصاله السفر الداخلى، تطوير كفاءة شبكة مكافحة الحريق.

وفي مطار برج العرب الدولي: نظرًا لأهمية المطار فقد تم إنشاء مبني ركاب جديد رقم (2).. صديق للبيئة بسعة 4,800,000 مليون راكب/سنويا، بمساحة حوالي 40000 متر مسطح إنشاء ترماك بسعة 16 موقف طائرات Remote stand –Code C)) ،، وموقف سيارات يسع حوالي 1000 سيارة وجميع المباني الخدمية اللازمة، وتم تصميم المبنى وفقًا لأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات لتصل الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار بعد تشغيل المبنى الجديد إلى 6 مليون راكب سنويًا، كما تم توريد عدد (2) جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة المقطعية CT.

وتم الإنتهاء من مشروع إنشاء تاكسي موازي جديد Lot2 من خلال إنشاء رفع كفاءة مبني المستقبلين والمودعين وتتضمن الأعمال الاعتيادية وأعمال الإلكتروميكانيك وتشمل أعمال الكهرباء والتيار الخفيف والميكانيكا وأعمال Fire fighting بجميع تجهيزاتها، ومشروع رفع كفاءة الممر الرئيسى بالاضافة الى مشروع إنشاء ترمك جديد.

مطار سفنكس الدولى : يقع المطار في محافظة الجيزة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 45 ولقربه من المتحف الكبير يعد من المطارات السياحية وذلك لتحقيق رؤية الدولة القومية للتنمية الشاملة، الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب/ سنة.

تم تطوير المبني القائم ، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 300 ركب / ساعة ليسع 1200 راكب / ساعة - بالاضافة الى مشروع صيانة عاجلة للحقل الجوي، وتم تنفيذ أعمال صيانة للترمك الخرساني وإعادة التصميم والتخطيط للترمك ودهان العلامات الملاحية للممر الحالي وأعمال صيانة للأسفلت حول الترمك، وأيضا

قرب الإنتهاء من مشروع توسعة وإنشاء ترماك جديد، واعمال الانارة.

تم الإنتهاء من إنشاء مبنى الأمن والجمارك وغرفة الإرشاد، وإضافة وصلات سيور لمنظومة سيور الوصول لتسهيل أعمال التحميل الخاصة، بالإضافة إلي الإنتهاء من إنارة الترماك وأبراج الإنارة بشكل كامل

مطار سانت كاترين الدولي: يعد تطوير المطار من المشروعات القومية والتي تهدف لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بما يخدم مشروع التجلي الأعظم لإحياء المكانة الروحانية والدينية للبقعة السياحية الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يبعد المطار عن مدينة سانت كاترين بحوالي 37 كم شمال شرق.

تطوير مبنى الركاب و المبانى الخدمية حيث تم إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب / ساعة لاستيعاب 800 الف راكب سنويا وإنشاء مباني خدمية - تنفيذ ساحة انتظار سيارات سعة 100 استكمال أعمال رفع الأسوار طبقا لاشتراطات ICAO - ، وأيضاً رفع كفاءة وتطوير صالة الركاب القائمة وتحويلها الي صالة لكبار الزوار".

وتنفيذ أعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: شملت أنظمة المطارات، والتأمين، والتسهيلات ، والبنية التحتية، وشبكات الأنظمة المختلفة وأنظمة الأمن، ونظام الجوازات، بالإضافة إلى أعمال تطوير الحقل الجوي، وتوريد وتركيب منظومة إنارة للممرات



مطار العلمين الدولي: تم تطويرالمطار كونه البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية، ويهدف المطار لخدمة مناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقاصد سياحية جاذبة، فقد شهدت أعمال تطويره رفع طاقته الاستيعابية الى400 ألف راكب في الساعة، وتطوير الممرات الجوية لتستوعب 45 طائرة، كما تم إنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات، وعرض 45 مترًا بالإضافة إلى تجهيز ساحة انتظار تتسع لــ 400 سيارة و150 أتوبيسًا، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى الامن والجمارك، بمسطح حوالى 250 م2.

تم الإنتهاء من مشروع إعاشة قوات الحماية المدنية، بمسطح حوالى 325 م2، ورفع كفاءة الاعمال الكهربائٌية للمطار، وشهد المطار إقامة الحدث العالمي 2024 Egypt International AIRSHOW.



مطار العريش الدولي :جارى الانتهاء من أعمال مبني الركاب والمباني الخدمية وإنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة والمتضمنة الأنظمة المطلوبة لأعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء عدد 26 مبني خدمي - ورفع كفاءة عدد 9 مباني خدمية قائمة ومنطقة انتظار سيارات وحافلات تسع 250سيارة و25 حافلة وإنشاء الطرق الإدارية والخدمية وتنسيق الموقع العام، كما تم تنفيذ طرق أسفلتيه لدخول المطار – وانشاء بوابة للرسوم.



مطار سوهاج الدولي: تم إنشاء مبنى الامن والجمارك بإجمالى مساحة 250 متر

مطار أسوان الدولي: جاري رفع كفاءة الممر الرئيسى وإنشاء منظومة صرف للأمطار واحلال وتجديد إنارة الممرات.

مطار الاقصر الدولي: تم الانتهاء من اعمل صيانة للموقع العام لمبنى الركاب وأعمال البنية التحتيه الخاصة به .