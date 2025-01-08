حزب الجبهة الوطنية يقدم التهنئة لأقباط دمياط فى عيد الميلاد

دمياط - هيثم مراد

قام عدد من مسؤولى جمع توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية في دمياط، بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد داخل كنيسة العذراء مريم وسط دمياط.

واستقبل القمس مرقص يوسف وكيل المطرانية، أعضاء من مسؤولي تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية في دمياط لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.

وأوضح وكيل المطرانية، أن هناك العديد من المشاهد التى تعكس مدى ترابط المصريين، موضحا أن الكنيسة استقبلت البوم الكثيرين من أبناء المحافظة لتقديم التهنئة بالعيد وسط أجواء احتفالية.

وأكد القمس مرقص يوسف وكيل المطرانية، أن الوحدة الوطنية أحد أسرار قوة الشعب المصري، والتى تمكنت من التصدي وردع محاولات أعداء الوطن للنيل منه ومن وحدته، مشددا أن الكنيسة دائما تحرص على توجيه افكار الشباب إلى تلك الروح الوطنية لمواجهة اشكال التطرف الفكري الذي حاول أعداؤنا بثه في عقول الشباب.

وأوضح محمود العوضي مسؤل تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بدمياط، أن مشاركة حزب الجبهة الوطنية اليوم أمرا ليس بالغريب على حزب ولد كبيرا، مشيرا إلى ضرورة بث تلك المشاهد التى هي بمثابة رسائل للعالم عن مدى الألفة بين أفراد الشعب المصري.

وأشار إلى أن توافد الأهالى على زيارة الكنيسة اليوم لتقديم التهنئة بالعيد يحمل الكثير من الرسائل على الصعيد المجتمعي، لافتا إلى أن مشاركة الحزب اليوم أمرا واجبا تجاه شركاء الوطن.