ثروة ملاحات "سبيكة" فى شمال سيناء.. إنتاج عالمى بجودة متميزة (صور)

العريش ـ محمد حسين

تُعد ملاحة "سبيكة" الواقعة غرب مدينة العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واحدة من أبرز مراكز إنتاج الملح الطبيعى فى مصر والعالم. تمتد الملاحة على مساحة 26 كيلومترًا مربعًا، وتشمل أحواض تركيز وترسيب ومصانع غسيل وتكرير، بالإضافة إلى مناطق تجهيز وتعبئة المنتج للتصدير.



وصل إنتاج الملاحة هذا العام إلى 900 ألف طن، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 1.2 مليون طن فى العام المقبل. وتتنوع أنواع الملح المُنتج بين الملح الخام، الملح المغسول عالى الجودة، الملح المكرر، وملح الطرق المجروش المستخدم فى إذابة الجليد، والذى يحظى بطلب كبير فى الأسواق الأوروبية والأمريكية.



تُستخدم مياه محمية الزرانيق الطبيعية كمصدر أساسى للإنتاج، حيث تمر عبر دورة معالجة تستغرق عامًا كاملًا لإزالة العناصر غير المرغوب فيها مثل المغنيسيوم والكالسيوم والكربونات، وصولًا إلى إنتاج ملح عالى النقاء. هذا المنتج يتميز بمطابقته للمواصفات العالمية، ما جعله الخيار الأول للشركات الكبرى فى الصناعات الغذائية والكيميائية.



بفضل تطوير ميناء العريش، ارتفعت صادرات الملح من "سبيكة" مقارنة بالسنوات الماضية، و تُصدر المنتجات إلى أسواق رئيسية تشمل دول أوروبا الغربية، أمريكا، وكندا، مما يعزز مكانة مصر كمورد رئيسى للملح الطبيعى عالميًا.

إلى جانب دورها الاقتصادى، توفر الملاحة فرص عمل مباشرة لنحو 250 عاملًا، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وظيفة غير مباشرة تشمل النقل والخدمات اللوجستية.



احد-المصانع-في-الموقع



احواض-الملح



اعداد-الانتاج-للتصدير



الانتاج-المميز



انتاج-الملح



انتاج-الملح-بملاحات-سبيكه



انتاج-ملح-عالي-الجوده



بحيرات-الملح



تصدير-الانتاج-من-ميناء-العريش



تصدير-الملح-للاسواق-الاوربيه



ثروات-طبعيه



جبال-من-الملح



خلال-انتاج-الملح



خيرات-من-الانتاج



عمل-لايتوقف



كميات-من-المنتج-بكل-انواعه



مراحل-انتاج-منوعه



مصدر-الملح-بحيرات-الزرانيق-الطبيعيه



منتجات-للاسواق-



من-داخل-مصانع-الملح-بالموقع



من-مراحل-التصدير



مهندس-ياسر-اسامه