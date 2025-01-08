توابيت ومومياوات وتمائم ولوحات ملكية اكتشفتها بعثة زاهى حواس غرب الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد اليوم السابع التوابيت والمقتنيات والتحف المكتشفة في غرب الأقصر، حيث أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" رئيس البعثة الأثرية المشتركة التابعة لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار عن العديد من الإكتشافات الأثرية.

وأكد "حواس" أنه على مدار ثلاث سنوات من البحث والحفائر العلمية التي بدأت في سبتمبر 2022، تمكنت البعثة من تحقيق عدد من الإكتشافات الأثرية المهمة في المنطقة الواقعة عند بداية الطريق الصاعد لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى.

كشفت البعثة عن جزء من أساسات معبد الوادي الذي كان يقع عند مشارف الوادي وهو بوابة الدخول الرئيسية للمعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت المسمى "جسر جسرو" والذي يعد أجمل المعابد الفرعونية على الإطلاق.

وأشار "حواس" ان البعثة عثرت على عدد كبير من نقوش معبد الوادي والتي تعد من أندر وأجمل نماذج فن النحت في عصر الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث، والتى لا يوجد مثيل لها في المتاحف المصرية سوى نماذج قليلة في متحفي الأقصر والمتروبوليتان، وتعد مجموعة النقوش الملكية المكتشفة حديثاً هي الأكمل على الإطلاق من بقايا معبد الوادي والذي تعرض للهدم خلال عصر الرعامسة والأسرة التاسعة عشرة.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ان البعثة عثرت على أكثر من مئة لوحة حجرية من الحجر الجيري والرملي مسجل عليها أسماء وخراطيش الملكة حتشبسوت (اسم الميلاد واسم التتويج على العرش) وتعد جزء من ودائع الأساسات التي تؤكد على ملكية صاحب المعبد وهي المعروفة بـ Stone Name.

ومن بين تلك اللوحات الحجرية لوحة حجرية فريدة من الحجر الجيري تحمل بالنقش البارز إسم ولقب المهندس المعماري للملكة حتشبسوت المهندس "سنموت" ولقبه المشرف على القصر، وتعد مجموعة ودائع الأساسات الكاملة للملكة حتشبسوت من أهم مكتشفات البعثة والتي تأتي بعد مرور ما يقارب القرن من الزمان منذ أن كشف العالم الأمريكي هيربرت وينلوك عن أخر مجموعة كاملة من ودائع الأساسات للملكة حتشبسوت في موقع المعبد الجنائزي (١٩٢٣ - ١٩٣١).

وأكد "حواس" ان البعثة عثرت علي عدد من المقابر الصخرية من عصر الدولة الوسطى (٢٠٥٠ – ١٧١٠ قبل الميلاد)، وكشفت بموقع معبد الوادي عن التسلسل التاريخي للموقع والذي بدأ إشغاله في عصر الدولة الوسطى وإستمر حتى بداية الأسرة الثامنة عشرة عندما أمر المهندس الملكي سنموت بوقف الدفن في المنطقة وإختاره لها كموقع لتشييد معبد الوادي وجزء من إمتداد الطريق الصاعد الذي يربط بين معبد الوادي والمعبد الجنائزي. قام سنموت بدفن هذة الجبانة أسفل كميات كبيرة من الرمال وذلك ضمن أعمال تمهيد الموقع لتشييد معبد الوادي.



أحدى-الإكتشافات



أكتشافات-آثرية



أكتشافات-آثرية-بالأقصر



الإكتشافات-الآثرية-الحديثة-بالأقصر



الإكتشافات-الآثرية-الحديثة-بمحافظة-الأقصر



الإكتشافات-الآثرية-بالأقصر



الإكتشافات-الآثرية-بمحافظة-الأقصر



الكشف-الآثرى



الكشف-الآثرى-بالأقصر



المعروضات



توابيت-ومومياوات-وتمائم-ولوحات-ملكية



توابيت-ومومياوات-وتمائم-ولوحات-ملكية-اكتشفتها-بعثة-زاهى-حواس



توابيت-ومومياوات-وتمائم-ولوحات-ملكية-اكتشفتها-بعثة-زاهى-حواس-غرب-الأقصر



توابيت-ومومياوات-وتمائم-ولوحات-ملكية-غرب-الأقصر



جانب-من-اكتشافات-بعثة-زاهى-حواس



جانب-من-الإكتشافات-الآثرية-الحديثة-بالأقصر



جانب-من-الإكتشافات-الآثرية-الحديثة-بمحافظة-الأقصر



جانب-من-الإكتشافات-الآثرية-بالأقصر



جانب-من-الإكتشافات-الآثرية-بمحافظة-الأقصر