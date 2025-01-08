تعرف على مبادرة "وعى" التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات والمدارس

أطلقت مبادرة حياه كريمة مبادرة وعى لنشر التوعية وتعزيز التنمية المجتمعية وينشر " اليوم السابع "فعاليات المبادرة لطلاب الجامعات والمدارس وهى:
1- ورش رسم الجداريات التى تحمل رسائل إيجابية ومعبرة تخدم المجتمع.
2- ورش تنسيق السجاد والكليم
3- الورش اليدوية الفنية لدعم الحرف اليدوية والتراث والتأكيد على أهمية النشاطات الفنية لإطلاق الإبداع.
4- ورش الحكى التى تسلط الضوء على دور مؤسسة حياة كريمة فى تحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.
5- ورش عمل خاصة تناقش قضايا المرأة والطفولة وتدعم التوعية بحقوقهم وأدوارهم فى بناء المجتمع.
6- برامج وقائية توعوية لمكافحة الإدمان وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
7- توعية مجتمعية شاملة تغطى مجالات التعليم، والبيئة، والتنمية المستدامة.
8-تهدف المبادرة إلى نشر الوعي.
9- وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، مما يعكس دور مؤسسة حياة كريمة فى بناء مستقبل أفضل للجميع.