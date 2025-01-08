اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 06:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على مبادرة "وعى" التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات والمدارس

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:00 ص
تعرف على مبادرة "وعى" التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات والمدارس حياة كريمة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلقت مبادرة حياه كريمة مبادرة وعى لنشر التوعية وتعزيز التنمية المجتمعية وينشر " اليوم السابع "فعاليات المبادرة لطلاب الجامعات والمدارس وهى:

1- ورش رسم الجداريات التى تحمل رسائل إيجابية ومعبرة تخدم المجتمع.

2- ورش تنسيق السجاد والكليم

3- الورش اليدوية الفنية لدعم الحرف اليدوية والتراث والتأكيد على أهمية النشاطات الفنية لإطلاق الإبداع.

4- ورش الحكى التى تسلط الضوء على دور مؤسسة حياة كريمة فى تحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

5- ورش عمل خاصة تناقش قضايا المرأة والطفولة وتدعم التوعية بحقوقهم وأدوارهم فى بناء المجتمع.

6- برامج وقائية توعوية لمكافحة الإدمان وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

7- توعية مجتمعية شاملة تغطى مجالات التعليم، والبيئة، والتنمية المستدامة.

8-تهدف المبادرة إلى نشر الوعي.

9- وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، مما يعكس دور مؤسسة حياة كريمة فى بناء مستقبل أفضل للجميع.







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