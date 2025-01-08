ترودو معلقاً على اقتراح ترامب ضم كندا إلى الولايات المتحدة: "لا فرصة لذلك على الإطلاق"

وكالات

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن رفضه اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51، مؤكدا أن هذا الطرح مستبعد تماما.

وكتب ترودو في حسابه على منصة "إكس": "ككرة ثلج في الجحيم..لا توجد أي فرصة، ولو ضئيلة للغاية، بأن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "يستفيد العمال والمجتمعات في كلا بلدينا من كونهما أكبر شريكين تجاريين وأمنيين".

وكان ترامب قد اقترح عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "TRUTH Social" ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل العجز التجاري الضخم والإعانات التي تبقي كندا واقفة على قدميها.. ولأن جاستن ترودو يعرف ذلك استقال".

ويوم الاثنين، أعلن ترودو استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم، على أن يبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب.

يذكر أن ترامب كان قد وصف، عدة مرات ترودو بأنه حاكم "ولاية كندا العظيمة"، وأخبره أنه إذا لم تتمكن كندا من إصلاح مشاكل الحدود والعجز التجاري، فسوف يفرض تعرفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع السلع الكندية في اليوم الأول لعودته إلى منصبه.

من جانبه، أكد ترودو لرئيس الإدارة الأمريكية المستقبلي إلى أن إجراءات كهذه ستقتل الاقتصاد الكندي، ليرد ترامب بالقول "إذن، يجب على كندا أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين".

وكان ترامب قد أعلن أيضا نيته إعادة السيطرة على قناة بنما وشراء جزيرة غرينلاند الدنماركية خلال فترة رئاسته القادمة.