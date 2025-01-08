وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء، عن أمله في إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا خلال أقل من ستة أشهر.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر إقامة ترامب في منتجع مار إيه لاغو بفلوريدا، سأل الصحفيون رئيس البيت الأبيض المستقبلي عما إذا كان من الممكن إجراء مفاوضات مع بوتين في غضون الأشهر الستة المقبلة، فأجاب ترامب: "ستة أشهر؟ لا، كما أعتقد، آمل في وقت أقرب بكثير من ستة أشهر".



وقبل ذلك، قال ترامب خلال حديث مع الصحافة، إنه على علم باستعداد الرئيس الروسي للمفاوضات، لكنه اعتبر أن مثل هذه الاتصالات ممكنة فقط بعد عودته بشكل رسمي إلى البيت الأبيض، الأمر الذي سيتم في 20 يناير الجاري، وأضاف أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد الموعد التقريبي للاتصال بنظيره الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وأشار في حديثه للصحفيين إلى أن "هذه كانت كارثة لبايدن، ولم يكن من الممكن أن تحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعل"، ووفقا لترامب، نتيجة لتصرفات رئيس البيت الأبيض المنتهية ولايته، يموت الناس الآن ويتم تدمير المدن.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، حيث ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق المعاد توحيدها مع روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلا عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات الغربية.

وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إن من المستحيل التفاوض مع الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".

وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت لاحق إلى أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية التي عبر عنها رئيس الدولة مسبقا لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة "مع أخذ هذه المغامرة في الاعتبار" لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.

ويوم أمس الأحد، صرح زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ستوافق على وقف إطلاق النار بشرط أن يزودها الغرب بمزيد من الأسلحة لصد "الهجمات الروسية المستقبلية".

وأشار في المقابلة ذاتها، إلى أن السلطات الأوكرانية توافق على توسيع ضمانات حلف شمال الأطلسي لتشمل المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف فقط، وهذا هو المكان الذي ترى فيه الأساس لإنهاء الصراع.

يذكر أن دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعد بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية للصراع الأوكراني عن طريق التفاوض.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد صرح مرارا بأنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، كما انتقد ترامب بشكل متكرر النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ "البائع المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن.