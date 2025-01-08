ترامب يطالب دول "الناتو" بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يتعين على دول حلف "الناتو" أن تنفق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية والبالغة 2%.

وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا: "يمكنهم جميعا تحمل ذلك، لكن يجب أن يكونوا عند 5% وليس 2%".

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وتابع قائلا: "أنا من جعلهم يدفعون 2%".

ولطالما كان ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ناقدا لحلف "الناتو"، زاعما أن العديد من الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعيا مجانيا، ولا يدفعون نصيبهم، بل يعتمدون على دافعي الضرائب الأمريكيين.

ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.

ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق حوالي 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024/ وهو أقل بكثير من 5%.