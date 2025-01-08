بنما ردا على تهديدات ترامب: سيادتنا ليست قابلة للتفاوض

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أكد وزير خارجية بنما "خافيير مارتينيز آشا" أن سيادة بلاده ليست قابلة للتفاوض، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتحدة.

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن وزير خارجية بنما قوله إن القناة أعيدت إلى غير رجعة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يستبعد استخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة ، إذا لم تخفض رسوم العبور للسفن الأمريكية.

وافتتحت قناة بنما عام 1914، وأنشأتها الولايات المتحدة قبل أن تسلمها إلى بنما في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدة وقعها عام 1977 الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.